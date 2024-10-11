Премьер Испании призывает мир прекратить продажу оружия Израилю

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал международное сообщество прекратить продажу оружия Израилю.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Санчеса приводит Reuters.

Его заявление прозвучало на фоне израильского удара, под который попали миротворческие силы ООН в Ливане. Испанский премьер осудил эту атаку.

По данным испанского Министерства обороны, ни один из испанских солдат, участвовавших в миссии, не пострадал.

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"Позвольте мне в этот момент подвергнуть критике и осудить атаки, которые израильские вооруженные силы осуществляют на миссию Организации Объединенных Наций в Ливане", – заявил Санчес.

Он сказал, что Испания прекратила продажу оружия Израилю в октябре 2023 года и призвал остальной мир сделать то же самое, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.

"Я считаю, что учитывая то, что происходит на Ближнем Востоке, международному сообществу необходимо срочно прекратить экспорт оружия израильскому правительству", – подчеркнул Санчес.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за приостановление поставок Израилю оружия для продолжения военной операции в секторе Газа.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что поставки оружия Израилю продолжатся.