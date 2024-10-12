ЗМІ: Німеччина відправляє спецназ для захисту критичної інфраструктури на морі

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер розпорядилась відправити морський оперативний підрозділ поліцейського спецназу GSG-9 для захисту критичної інфраструктури на Балтійському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо телеканалу ARD.

За інформацією ARD, у майбутньому GSG-9 буде дислокуватися в місті Нойштадт, що у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн на Балтійському морі.

У місті вже розташоване представництво Морського управління Федеральної поліції Німеччини, що полегшує вирішення фінансових та організаційних питань дислокації спецназу.

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Нове місце дислокації призначене зокрема для того, аби врахувати все більшу загрозу на морі – у плані як захисту критичної інфраструктури, так і можливих терористичних загроз, наприклад у формі терористичної атаки на судно або за допомогою судна, стверджує ARD.

Крім того, базування в Нойштадті дозволить GSG-9 швидше реагувати в разі здійснення операцій на півночі Німеччини.

GSG-9 є контртерористичним підрозділом федеральної поліції Німеччини і спеціалізованим підрозділом федерального уряду, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ ФРН. Його завданням є зокрема боротьба з ісламістським тероризмом і правим тероризмом, а також із серйозною організованою злочинністю, такою як контрабанда.

Раніше в Німеччині запропонували розширити заходи з перевірки співробітників у чутливих галузях, зокрема критичній інфраструктурі, через побоювання щодо шпигунства.

Це сталось на тлі попереджень європейських розвідувальних служб про те, що Росія активізувала диверсійні операції.