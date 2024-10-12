ЗМІ: Німеччина відправляє спецназ для захисту критичної інфраструктури на морі
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер розпорядилась відправити морський оперативний підрозділ поліцейського спецназу GSG-9 для захисту критичної інфраструктури на Балтійському морі.
Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо телеканалу ARD.
За інформацією ARD, у майбутньому GSG-9 буде дислокуватися в місті Нойштадт, що у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн на Балтійському морі.
У місті вже розташоване представництво Морського управління Федеральної поліції Німеччини, що полегшує вирішення фінансових та організаційних питань дислокації спецназу.
Нове місце дислокації призначене зокрема для того, аби врахувати все більшу загрозу на морі – у плані як захисту критичної інфраструктури, так і можливих терористичних загроз, наприклад у формі терористичної атаки на судно або за допомогою судна, стверджує ARD.
Крім того, базування в Нойштадті дозволить GSG-9 швидше реагувати в разі здійснення операцій на півночі Німеччини.
GSG-9 є контртерористичним підрозділом федеральної поліції Німеччини і спеціалізованим підрозділом федерального уряду, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ ФРН. Його завданням є зокрема боротьба з ісламістським тероризмом і правим тероризмом, а також із серйозною організованою злочинністю, такою як контрабанда.
Раніше в Німеччині запропонували розширити заходи з перевірки співробітників у чутливих галузях, зокрема критичній інфраструктурі, через побоювання щодо шпигунства.
Це сталось на тлі попереджень європейських розвідувальних служб про те, що Росія активізувала диверсійні операції.