Німеччина посилить перевірки безпеки на тлі побоювань щодо шпигунства

Міністерство внутрішніх справ Німеччини підготувало законопроєкт, який розширить заходи з перевірки співробітників у таких чутливих галузях, як інформаційні технології та комунікації, в уряді та в критичній інфраструктурі через побоювання щодо шпигунства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Глава німецького МВС Ненсі Фезер заявила, що після початку повномасштабної війни РФ проти Українизагроза демократії від шпигунства і саботажу досягла "нового виміру".

"Російська агресія в Європі докорінно змінила ситуацію з безпекою. Німеччина також перебуває в центрі уваги розвідувальних служб інших країн", – попередила Фезер.

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За її словами, для того, щоб знизити безпекові ризики, німецькій владі "доведеться ще уважніше стежити за тим, кому ми довіряємо важливі завдання та конфіденційну інформацію у важливих для безпеки сферах держави та нашої критичної інфраструктури".

Законопроєкт запроваджує розширені обов'язкові заходи перевірки для персоналу, який обіймає важливі для безпеки посади, як-от ІТ і зв'язок.

Це стосується критично важливих об'єктів інфраструктури, таких як залізниці та центри управління енергопостачанням, а також вищих рівнів федеральної влади. До них належать міністерства, канцелярія та канцелярія федерального президента.

Під час перевірки з'ясовуватимуть, чи не робили кандидати проблемних заяв в онлайн-мережах.

"Ми не дозволимо екстремістам саботувати нашу демократичну конституційну державу зсередини", – сказав Фезер.

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт у середу, і тепер його мають ухвалити законодавці, щоб нові заходи стали законом.

Нагадаємо, європейські розвідувальні служби раніше попереджали про те, що Росія активізувала диверсійні операції.

А Міністерство оборони Великої Британії попередило, що російські шпигуни можуть використовувати безпілотники для стеження за британськими військовими базами, де проходять підготовку українські солдати.