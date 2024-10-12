СМИ: Германия отправляет спецназ для защиты критической инфраструктуры на море

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер распорядилась отправить морское оперативное подразделение полицейского спецназа GSG-9 для защиты критической инфраструктуры на Балтийском море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно телеканалу ARD.

По информации ARD, в будущем GSG-9 будет дислоцироваться в городе Нойштадт, что в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на Балтийском море.

В городе уже расположено представительство Морского управления Федеральной полиции Германии, что облегчает решение финансовых и организационных вопросов дислокации спецназа.

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Новое место дислокации предназначено в частности для того, чтобы учесть все большую угрозу на море – в плане как защиты критической инфраструктуры, так и возможных террористических угроз, например в форме террористической атаки на судно или с помощью судна, утверждает ARD.

Кроме того, базирование в Нойштадте позволит GSG-9 быстрее реагировать в случае осуществления операций на севере Германии.

GSG-9 является контртеррористическим подразделением федеральной полиции Германии и специализированным подразделением федерального правительства, подчиняющимся Министерству внутренних дел ФРГ. Его задачей является в частности борьба с исламистским терроризмом и правым терроризмом, а также с серьезной организованной преступностью, такой как контрабанда.

Ранее в Германии предложили расширить меры по проверке сотрудников в чувствительных отраслях, в частности критической инфраструктуре, из-за опасений относительно шпионажа.

Это произошло на фоне предупреждений европейских разведывательных служб о том, что Россия активизировала диверсионные операции.