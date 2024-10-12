В Албании заработали итальянские центры для принятия мигрантов

Два центра, построенные в Албании в рамках двустороннего соглашения для принятия мигрантов, прибывающих в Италию, окончательно заработали в пятницу, 11 октября.

Об этом журналистам сказал неназванный итальянский чиновник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Два центра для временного содержания мигрантов заработали в албанских городах Шенджин и Гядер. "На сегодня оба центра работают и готовы принять первых мигрантов", – заявил собеседник журналистов.

Предполагается, что сначала искателей убежища будут отвозить в Шенджин, где будут устанавливать их личности и рассмотрят заявления об убежище.

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Далее их будут размещать в центре в Гядере, который состоит из двух секций: одна – для тех, кто ждет рассмотрения заявления, вторая – для тех, кого должны депортировать на родину. Всего он должен принимать 3000 человек.

В обоих центрах будут базироваться около 500 итальянских военнослужащих, в том числе тюремных охранников, полицейских, солдат и карабинеров. Центры находятся под юрисдикцией Италии.

Соглашение между Италией и Албанией, заключенное в прошлом году, является первым примером того, как страна, не входящая в ЕС, принимает мигрантов от имени страны ЕС.

Оно уже привлекло внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.