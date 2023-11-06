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Італія домовилась відкрити в Албанії центри прийняття нелегальних мігрантів

Понеділок, 6 листопада 2023, 20:54

Прем’єр-міністри Італії та Албанії Джорджія Мелоні та Еді Рама в понеділок домовились про побудову на албанській території центрів для прийняття нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити в ЄС через Середземне море.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Мелоні, Італія побудує центр прийняття мігрантів в албанському порту Шенджин, а також центр репатріації в глибині країни. Вона уточнила, що обидва центри працюватимуть під італійською юрисдикцією.

"Я вважаю, що це справді європейська угода, і хочу сказати, що вона показує, що можна працювати разом над управлінням міграційними потоками", – сказала італійська прем’єрка на спільній конференції з Еді Рамою в Римі.

Вона додала, що в центрах в Албанії мігранти перебуватимуть на час "швидкого розгляду їхніх заяв про надання притулку і, в разі необхідності, для репатріації", але при цьому туди не відправлятимуть неповнолітніх, вагітних жінок та інші вразливі групи.

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Джерело Reuters уточнило, що до центрів в Албанії направлятимуть мігрантів, яких рятуватиме на морі берегова охорона або військово-морський флот Італії. Вони мають запрацювати навесні 2024 року й прийматимуть близько 3000 людей.

Прем'єр-міністр Албанії своєю чергою сказав, що відчуває обов'язок допомогти Риму через особливі відносини між двома країнами, пов'язані, серед іншого, географічною близькістю й колоніальною історією.

Згідно з офіційною статистикою, з початку року в Італії зареєстрували понад 145 тисяч нелегальних мігрантів, які дістались країни морем – у порівнянні з 88 тисячами за той самий період минулоріч.

На тлі міграційної кризи уряд Мелоні вже посилив умови ув'язнення для контрабандистів і постановив збільшити кількість центрів утримання мігрантів по всій Італії.

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Італія Албанія міграційна криза