Біля табору для шукачів притулку в Албанії відкрився ресторан, присвячений прем’єрці Італії

В Албанії неподалік від табору, де розглядаються прохання про притулок людей, які намагаються потрапити до ЄС морем, відкрився ресторан, присвячений прем’єрці Італії Джорджії Мелоні, яка просуває суперечливий міграційний пакт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Guardian.

Ресторан морепродуктів Trattoria Meloni у північному порту Шенджін відкрив власник ресторану Джердж Лука, близький до прем'єр-міністра Албанії Еді Рами.

Ресторан заповнений 70 портретами Мелоні, чия партія "Брати Італії", що має неофашистське походження, очолює коаліцію в Італії. Тут є усміхнена Мелоні, серйозна Мелоні, розгнівана Мелоні, а також Мелоні в дитинстві, підлітковому віці та політикиня.

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фото AFP

"Коли кухня, мистецтво і політика об'єднуються, можна створювати прекрасні речі", – сказав Лука в інтерв'ю AFP.

Мелоні і Рама вперше розробили міграційний план, який правозахисні асоціації назвали незаконним згідно з міжнародним правом, але негласно підтримали в ЄС, минулого літа.

Мелоні відвідала місце розташування табору Шенджин у червні, ще до відкриття ресторану. Це один з двох центрів, які, як очікується, почнуть обробляти заяви про надання притулку в найближчі тижні. Згідно з угодою, що фінансується Італією, чоловіки, які перетинають Середземне море з Північної Африки і яких перехоплює італійська берегова охорона, будуть доставлені до Албанії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазнав критики з боку правозахисних організацій та своїх однопартійців з Лейбористської партії після того, як під час зустрічі з Мелоні в Римі минулого тижня висловив "велику зацікавленість" у міграційному пакті, пообіцявши виділити 4 мільйони фунтів стерлінгів на підтримку її суперечливої боротьби з нелегальною міграцією.

Мелоні якось сказала, що Італія повинна репатріювати мігрантів, а потім "потопити човни, які їх врятували". У минулому вона також закликала до морської блокади Північної Африки.

Однак місцеві жителі здебільшого вітають відкриття центрів, оскільки вони створюють робочі місця в бідному регіоні Албанії.

Лука, син відомого албанського актора і сам колишній актор, сказав, що його зачарувала особистість Мелоні, назвавши її "надзвичайною".

Він сказав, що сподівається, що вона повернеться, щоб скуштувати його страви і помилуватися її портретами, які прикрашають кожен сантиметр стін ресторану.

Всі портрети були написані Гелідоном Халіті, відомим албанським художником.

Мелоні – "дуже цікавий, сильний персонаж, і навіть якщо її політичні переконання не збігаються з моїми, це не завадило мені робити пристрасну роботу", – сказав Халіті в інтерв'ю AFP.