Сербія домовилась із "Газпромом" про додаткові поставки газу на зиму
Генеральний директор сербської державної компанії Srbijagas Душан Баятович домовився в Санкт-Петербурзі з головою правління "Газпрому" Алексєєм Міллером про додаткові поставки газу до Сербії в зимовий період.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Danas.
За словами Баятовича, домовленість із "Газпромом" уклали на полях Петербурзького міжнародного газового форуму.
Додаткові поставки газу на час опалювального сезону в Сербії відбуватимуться в межах чинного контракту "з метою забезпечення безпечного постачання споживачів у Сербії", йдеться в повідомленні.
Глава Srbijagas очікує, що поставки російського газу в зимовий період складуть близько 400 мільйонів кубометрів.
Він додав, що продовження чинного контракту на постачання газу з Росії, ймовірно, буде розглядатися в першому кварталі 2025 року.
Паралельно з 2022 року, коли почалось повномасштабне російське вторгнення в Україну, Сербія активно шукає шляхи зменшення залежності від поставок газу з Росії.
Відтоді країна домовилась про побудову інтерконектора з Болгарією та Румунією, а також поставки з Азербайджану та Угорщини.