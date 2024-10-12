Сербія домовилась із "Газпромом" про додаткові поставки газу на зиму

Генеральний директор сербської державної компанії Srbijagas Душан Баятович домовився в Санкт-Петербурзі з головою правління "Газпрому" Алексєєм Міллером про додаткові поставки газу до Сербії в зимовий період.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Danas.

За словами Баятовича, домовленість із "Газпромом" уклали на полях Петербурзького міжнародного газового форуму.

Додаткові поставки газу на час опалювального сезону в Сербії відбуватимуться в межах чинного контракту "з метою забезпечення безпечного постачання споживачів у Сербії", йдеться в повідомленні.

Реклама:

Глава Srbijagas очікує, що поставки російського газу в зимовий період складуть близько 400 мільйонів кубометрів.

Він додав, що продовження чинного контракту на постачання газу з Росії, ймовірно, буде розглядатися в першому кварталі 2025 року.

Паралельно з 2022 року, коли почалось повномасштабне російське вторгнення в Україну, Сербія активно шукає шляхи зменшення залежності від поставок газу з Росії.

Відтоді країна домовилась про побудову інтерконектора з Болгарією та Румунією, а також поставки з Азербайджану та Угорщини.