Сербія оголосила про закупівлю газу в Угорщини

Сербія придбала 500 мільйонів кубометрів газу в Угорщини і цей газ зберігатиметься в угорських сховищах.

Про це заявив міністр фінансів Сербії Сініша Малі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Міністр не сказав, звідки Угорщина, яка не видобуває викопне паливо всередині країни, придбала цей газ. Сербія вже перевела Угорщині авансовий платіж у розмірі 250 млн євро і має намір відправити ще один платіж наприкінці липня.

Малі повідомив, що постачальниками газу є компанії MVM та MET, і що зазначена кількість газу зберігатиметься в Угорщині до 1 жовтня.

Згідно з угодою, Сербія матиме право використовувати щоденний обсяг у розмірі 3 мільйонів кубометрів у жовтні, а в період з листопада до лютого цей обсяг подвоїться до 6 мільйонів кубометрів.

У березні добовий обсяг знову повернеться до 3 млн кубометрів на добу.

Серби заповнюють своє сховище в Банатському дворі, і, за словами політика, доступ до цих запасів, що зберігаються в Угорщині, а також дешевий російський газ гарантують, що населення і промисловість переживуть зиму.

Малі також згадав, що завдяки своїм китайським друзям вони придбають вугілля, але додав, що країна має намір підписати угоди з 11 країнами, щоб забезпечити їх достатніми джерелами енергії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто минулого тижня заявив, що газові сховища Угорщини заповнені на 44% місткості.

Під час візиту Сійярто до Белграду 10 червня дві країни оголосили, що вони підписали найбільшу енергетичну угоду на сьогодні.

Як відомо, Сербія також не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії за вторгнення в Україну. Минулого тижня Європарламент закликав Сербію терміново приєднатися до санкційних рішень Євросоюзу проти Росії.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич сказав, що бачить ознаки світової війни у тому, як розгортається війна РФ проти України, та заявив, що на Балканах важливо зробити усе можливе для збереження миру.