Сербия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках газа на зиму

Генеральный директор сербской государственной компании Srbijagas Душан Баятович договорился в Санкт-Петербурге с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером о дополнительных поставках газа в Сербию в зимний период.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Danas.

По словам Баятовича, договоренность с "Газпромом" заключили на полях Петербургского международного газового форума.

Дополнительные поставки газа на время отопительного сезона в Сербии будут происходить в рамках действующего контракта "с целью обеспечения безопасного снабжения потребителей в Сербии", говорится в сообщении.

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Глава Srbijagas ожидает, что поставки российского газа в зимний период составят около 400 миллионов кубометров.

Он добавил, что продление действующего контракта на поставку газа из России, вероятно, будет рассматриваться в первом квартале 2025 года.

Параллельно с 2022 года, когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину, Сербия активно ищет пути уменьшения зависимости от поставок газа из России.

С тех пор страна договорилась о построении интерконнектора с Болгарией и Румынией, а также поставки из Азербайджана и Венгрии.