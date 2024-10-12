ЗМІ: Британія відклала візит експрезидентки Тайваню на тлі поїздки глави МЗС до Китаю

Міністерство закордонних справ Великої Британії попросило відкласти візит колишньої президентки Тайваню Цай Інвень, аби уникнути критики Китаю перед поїздкою глави британського МЗС Девіда Леммі.

Про це стало відомо The Guardian від трьох джерел, передає "Європейська правда".

Британсько-тайванська міжпартійна парламентська група (APPG) вела переговори про те, щоб прийняти Цай Інвень у парламенті Британії у жовтні. Але британське МЗС закликало відкласти поїздку.

Одне з джерел сказало The Guardian, що у повідомленні зовнішньополітичного відомства містився заклик відкласти візит експрезидентки Тайваню "на деякий час", аби не "поставити хрест" на візиті Леммі до Китаю.

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Як стверджує APPG, тепер обговорюється візит Цай Інвень до Британії не раніше весни 2025 року.

Тайванська політикиня протягом жовтня відвідає кілька європейських країн у межах першого міжнародного турне після відставки на початку 2024 року. Серед іншого, вона відвідає Прагу і Брюссель, а також, як очікується, поїде до Франції.

Новий британський уряд раніше оголосив про наміри провести аудит відносин із Китаєм, аби зрозуміти виклики й можливості у двосторонній співпраці.

Відносини між Лондоном і Пекіном в останні роки були напруженими через придушення демократії в Гонконгу, звинувачення в порушенні прав людини та занепокоєння щодо участі китайських фірм у забезпеченні критично важливої інфраструктури.

У травні британські посадовці заявили, що Китай стояв за викраденням персональних даних військовослужбовців збройних сил Британії, а перед тим Лондон звинуватив китайських хакерів у кібератаках на політиків та виборчу комісію.