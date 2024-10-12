СМИ: Британия отложила визит экс-президента Тайваня на фоне поездки главы МИД в Китай

Министерство иностранных дел Великобритании попросило отложить визит бывшего президента Тайваня Цай Инвэнь, чтобы избежать критики Китая перед поездкой главы британского МИД Дэвида Лемми.

Об этом стало известно The Guardian от трех источников, передает "Европейская правда".

Британско-тайваньская межпартийная парламентская группа (APPG) вела переговоры о том, чтобы принять Цай Инвэнь в парламенте Великобритании в октябре. Но британский МИД призвал отложить поездку.

Один из источников сказал The Guardian, что в сообщении внешнеполитического ведомства содержался призыв отложить визит экс-президента Тайваня "на некоторое время", чтобы не "поставить крест" на визите Лемми в Китай.

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Как утверждает APPG, теперь обсуждается визит Цай Инвэнь в Британию не раньше весны 2025 года.

Тайваньский политик в течение октября посетит несколько европейских стран в рамках первого международного турне после отставки в начале 2024 года. Среди прочего, она посетит Прагу и Брюссель, а также, как ожидается, поедет во Францию.

Новое британское правительство ранее объявило о намерениях провести аудит отношений с Китаем, чтобы понять вызовы и возможности в двустороннем сотрудничестве.

Отношения между Лондоном и Пекином в последние годы были напряженными из-за подавления демократии в Гонконге, обвинения в нарушении прав человека и беспокойства относительно участия китайских фирм в обеспечении критически важной инфраструктуры.

В мае британские чиновники заявили, что Китай стоял за похищением персональных данных военнослужащих вооруженных сил Британии, а перед тем Лондон обвинил китайских хакеров в кибератаках на политиков и избирательную комиссию.