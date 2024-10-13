В немецком Гамбурге нашли и ликвидировали бомбу времен Второй мировой войны

В немецком Гамбурге обнаружили и ликвидировали бомбу времен Второй мировой войны, чрезвычайникам пришлось эвакуировать более 5 тысяч человек.

Об этом сообщило DW, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, обнаружение бомбы времен Второй мировой войны привело к частичной эвакуации ночного района Штерншанце в Гамбурге поздно вечером 12 октября.

Более 5 тысяч человек были эвакуированы в безопасное место, а полиция также очистила рестораны и бары в этом районе.

Реклама:

Жителям в радиусе 500 метров от места было приказано не оставаться на улице, держать окна и двери закрытыми, а также перебраться в помещения, расположенные подальше от опасной зоны.

Вскоре после полуночи по местному времени пожарная служба обезвредила бомбу. Как отметили чрезвычайники, предмет был найден во время строительных работ на территории начальной школы.

Согласно окончательному заявлению пожарной службы, само обезвреживание заняло около 30 минут и прошло без осложнений.

Как передает издание, обнаружение опасного предмета нарушило железнодорожное движение, поскольку станция Штерншанце, которая является особенно загруженной в выходные дни, также оказалась в эвакуированной зоне.

Напомним, недавно вблизи города Утрехт в центре Нидерландов из-за неразорвавшейся британской бомбы времен Второй мировой войны пришлось эвакуировать жителей и останавливать движение на железной дороге.

В сентябре в польском Щецине, недалеко от границы с Германией, из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны перекрыли ряд улиц и эвакуировали жителей девяти домов.

В Чехии в августе проводили масштабную операцию из-за найденной на территории завода авиабомбы.