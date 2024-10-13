ЗМІ: Між штабом Гарріс і Білим домом зростає напруженість з наближенням виборів

Відносини між штабом віцепрезидентки США Камали Гарріс і Білим домом в останні тижні стають все більш напруженими з наближенням президентських виборів.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

У матеріалі йдеться, що команда Байдена хоче перемоги Гарріс на виборах, однак деякі помічники нинішнього президента все ще звикають до другорядних ролей у передвиборчій кампанії.

Своєю чергою дехто з команди Гарріс каже, що провідні помічники Білого дому недостатньо координують меседжі та графік Байдена, щоб узгодити їх з тим, що є найкращим для кампанії віцепрезидентки.

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Як приклад наводять те, що минулого тижня Байден провів імпровізовану пресконференцію в кімнаті для брифінгів Білого дому якраз у той момент, коли Гарріс збиралася провести захід у Мічигані, що гарантувало, що її захід отримає менше телевізійного висвітлення, ніж могло би бути.

А на початку тижня Гарріс розкритикувала губернатора Флориди Рона ДеСантіса за те, що він не відповів на її дзвінок щодо нещодавніх ураганів, однак незабаром після цього Байден похвалив ДеСантіса за "люб'язність" і "готовність до співпраці".

"Білому дому не вистачає людини в кімнаті, яка б насамперед думала про те, як усе це вплине на кампанію", – зазначив представник команди Гарріс.

Крім того, у кампанії Гарріс також спостерігається незручність між тими, хто входив до початкового передвиборчого штабу Байдена, і тими, хто доєднався до штабу віцепрезидентки в останні тижні.

Деякі члени команди Гарріс з побоюванням ставляться до команди Байдена, з якою вони тепер працюють, йдеться у публікації.

Однак попри розчарування в координації між старшими співробітниками з обох боків, більша частина співробітників середньої ланки добре працює разом, розповіли співрозмовники Axios.

Нещодавно Гарріс заявила, що рішення Байдена відмовитися від участі в виборчих перегонах було "одним з найсміливіших", які ухвалював будь-який президент.

Останні опитування показали, що Гарріс за останній місяць стали більш прихильно сприймати виборці в аспектах довіри та змін, де республіканський кандидат Дональд Трамп раніше мав виключну перевагу.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, кандидатка у президенти США від Демократичної партії випереджає Дональда Трампа із 46% проти 43%.

Також опитування показували, що різниця між кандидатами у так званих хитких штатах, де виборці не мають сталих політичних уподобань, перебуває в межах похибки.