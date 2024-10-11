Гарріс назвала сміливим рішення Байдена вийти з президентських перегонів

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що рішення очільника Білого дому Джо Байдена відмовитися від участі в виборчих перегонах було "одним з найсміливіших", які ухвалював будь-який президент.

Заяву Гарріс наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Віцепрезидентка відзначила, що Байден "вирішив поставити країну вище за свої особисті інтереси".

"Президент Байден ухвалив рішення, яке, як я думаю, покаже історія, було, ймовірно, одним із наймужніших, які міг ухвалити президент… Я вважаю, що ставки зараз надзвичайно високі, і потенційно, як кажуть історики, безпрецедентні", – сказала вона.

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Гарріс також додала, що це рішення Байдена різко контрастує з поведінкою її суперника-республіканця Дональда Трампа, який у 2020 році так і не визнав свою поразку на президентських виборах.

"Ми, американський народ, у буквальному сенсі слова, стоїмо перед вибором: вибрати шлях, який буде пов'язаний із верховенством права, демократією, або – із захопленням диктаторами", – сказала вона.

Останні опитування показали, що Гарріс за останній місяць стали більш прихильно сприймати виборці в аспектах довіри та змін, де республіканський кандидат Дональд Трамп раніше мав виключну перевагу.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, кандидатка у президенти США від Демократичної партії випереджає Дональда Трампа із 46% проти 43%.

Також опитування показували, що різниця між кандидатами у так званих хитких штатах, де виборці не мають сталих політичних уподобань, перебуває в межах похибки.