СМИ: Между штабом Харрис и Белым домом растет напряженность с приближением выборов

Отношения между штабом вице-президента США Камалы Харрис и Белым домом в последние недели становятся все более напряженными с приближением президентских выборов.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

В материале говорится, что команда Байдена хочет победы Харрис на выборах, однако некоторые помощники нынешнего президента все еще привыкают к второстепенным ролям в предвыборной кампании.

В свою очередь некоторые из команды Харрис говорят, что ведущие помощники Белого дома недостаточно координируют месседжи и график Байдена, чтобы согласовать их с тем, что является лучшим для кампании вице-президента.

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В качестве примера приводят то, что на прошлой неделе Байден провел импровизированную пресс-конференцию в комнате для брифингов Белого дома как раз в тот момент, когда Харрис собиралась провести мероприятие в Мичигане, что гарантировало, что ее мероприятие получит меньше телевизионного освещения, чем могло бы быть.

А в начале недели Харрис раскритиковала губернатора Флориды Рона ДеСантиса за то, что он не ответил на ее звонок по поводу недавних ураганов, однако вскоре после этого Байден похвалил ДеСантиса за "любезность" и "готовность к сотрудничеству".

"Белому дому не хватает человека в комнате, который бы прежде всего думал о том, как все это повлияет на кампанию", – отметил представитель команды Харрис.

Кроме того, в кампании Харрис также наблюдается неловкость между теми, кто входил в первоначальный предвыборный штаб Байдена, и теми, кто присоединился к штабу вице-президента в последние недели.

Некоторые члены команды Харрис с опаской относятся к команде Байдена, с которой они теперь работают, говорится в публикации.

Однако несмотря на разочарование в координации между старшими сотрудниками с обеих сторон, большая часть сотрудников среднего звена хорошо работает вместе, рассказали собеседники Axios.

Недавно Харрис заявила, что решение Байдена отказаться от участия в избирательной гонке было "одним из самых смелых", которые принимал любой президент.

Последний опрос показал, что Харрис за последний месяц стали более благосклонно воспринимать избиратели в аспектах доверия и изменений, где республиканский кандидат Дональд Трамп ранее имел исключительное преимущество.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, кандидат в президенты США от Демократической партии опережает Дональда Трампа с 46% против 43%.

Также опросы показывали, что разница между кандидатами в так называемых шатких штатах, где избиратели не имеют постоянных политических предпочтений, находится в пределах погрешности.