Премьер Литвы высказалась о результатах выборов, где ее партия пришла второй

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после первого тура парламентских выборов в воскресенье, на которых ее партия заняла второе место, заявила, что пока рано говорить, кто сформирует новое правительство страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте, чья партия заняла первое место, заявила в воскресенье, что после выборов она попытается сформировать коалиционное правительство большинства с двумя другими партиями.

Шимоните, представляющая партию "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", отметила, что окончательно о потенциальных коалиционных раскладах можно будет говорить после второго тура голосования 27 октября.

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"Мы находимся на слишком ранней стадии, чтобы говорить, какая партия будет инициатором создания следующей коалиции", – сказала Шимоните журналистам в понедельник утром. "Это могут быть социал-демократы, (или) это может быть "Союз Отечества", – добавила она.

Оценивая, каким премьером будет Блинкявичюте, Шимоните сказала, что с должностью премьер-министра еще не все ясно. Но она вспомнила о работе над безопасностью и улучшением качества государственных услуг, которая, как она надеется, будет продолжена в следующем составе Сейма.

Накануне в Литве проходил первый тур голосования на парламентских выборах. Явка на выборах составила 52,06%.

По итогам первого тура по партийным спискам лидировала оппозиционная Социал-демократическая партия.

После первого тура социал-демократы претендуют на 18 мандатов, партия "Союз Отечества" – на 17, популистская "Заря Нямунаса" – на 14, Демократический союз "За Литву" – на 8, Движение либералов – на 7, Союз земледельцев и зеленых – на 6.

Остальные 71 депутат избираются в одномандатных округах. Восемь кандидатов получили эти места в первом туре голосования. В остальных 63 округах 27 октября состоится второй тур.