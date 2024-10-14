У Німеччині розповіли, як дивом уникли авіакатастрофи через ймовірну диверсію Росії

За даними Відомства з охорони конституції, Німеччина ледь уникла авіакатастрофи в липні, коли загорівся вантажний пакет, що перевозився компанією DHL; імовірно, мала місце диверсія Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

Лише завдяки щасливому збігу обставин посилка загорілася на землі в логістичному центрі DHL в Лейпцигу, а не під час польоту, заявив президент Відомства з охорони конституції Томас Гальденванг під час публічного допиту німецьких спецслужб у Бундестазі.

В іншому випадку сталася б катастрофа, зазначив він.

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За інформацією dpa, щасливим збігом обставин стало те, що подальший рейс вантажного пакета з країн Балтії був затриманий у Лейпцигу.

У посилці містився запалювальний пристрій, який спалахнув і підпалив вантажний контейнер. Служби безпеки припускають, що інцидент пов'язаний з російською диверсією.

Наприкінці літа німецькі органи безпеки попередили про "нетрадиційні запалювальні пристрої", які надсилаються невідомими особами через постачальників послуг вантажних перевезень.

Тоді ж і стало відомо про інцидент у липні у логістичному центрі DHL у Лейпцигу, який слугує глобальним хабом компанії.

Після цього стало відомо, що литовська влада розслідує інцидент, коли неназвана особа відправила побутову техніку із запалювальними пристроями до Великої Британії та Німеччини через приватну поштову компанію.