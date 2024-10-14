По данным Ведомства по охране конституции, Германия едва избежала авиакатастрофы в июле, когда загорелась посылка, перевозившаяся компанией DHL; вероятно, имела место диверсия России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

Только благодаря счастливому стечению обстоятельств посылка загорелась на земле в логистическом центре DHL в Лейпциге, а не во время полета, заявил президент Ведомства по охране конституции Томас Хальденванг во время публичного опроса немецких спецслужб в Бундестаге.

В противном случае произошла бы катастрофа, отметил он.

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По информации dpa, счастливым стечением обстоятельств стало то, что дальнейший рейс грузового пакета из стран Балтии был задержан в Лейпциге.

В посылке содержалось зажигательное устройство, которое вспыхнуло и подожгло грузовой контейнер. Службы безопасности предполагают, что инцидент связан с российской диверсией.

В конце лета немецкие органы безопасности предупредили о "нетрадиционных зажигательных устройствах", которые присылаются неизвестными лицами через поставщиков услуг грузовых перевозок.

Тогда же и стало известно об инциденте в июле в логистическом центре DHL в Лейпциге, который служит глобальным хабом компании.

После этого стало известно, что литовские власти расследуют инцидент, когда неназванное лицо отправило бытовую технику с зажигательными устройствами в Великобританию и Германию через частную почтовую компанию.