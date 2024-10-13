Італійські центри в Албанії приймуть перших мігрантів наступного тижня

Італійський міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі заявив, що перші мігранти прибудуть наступного тижня у два центри для мігрантів, які Італія створила на території Албанії.

Заяву італійського міністра наводить ANSA, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника МВС Італії, центри "схожі на італійські" з "полегшеним режимом утримання".

"Ми розраховуємо почати наступного тижня. Ми реально очікуємо, що перші люди будуть доставлені в центри в Албанії наступного тижня". Перерізання стрічки не буде", – сказав П'янтедозі.

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Він додав, що у центрах "немає колючого дроту" і є медичне обслуговування.

Угода між Італією та Албанією, укладена минулого року, є першим прикладом того, як країна, що не входить до ЄС, приймає мігрантів від імені країни ЄС.

Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.