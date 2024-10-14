Италия отправила первую группу мигрантов в Албанию в рамках спорного соглашения

Итальянский военный корабль с мигрантами на борту отправился в Албанию в рамках соглашения между двумя странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Ansa.

Военный корабль Libra направляется в Албанию, чтобы доставить первую группу мигрантов в центры, созданные для прохождения ими ускоренных пограничных процедур.

Спасенные в море люди прошли на борту корабля первичную проверку того, что они соответствуют необходимым требованиям: прибыли из безопасных стран, мужского пола, не являются уязвимыми.

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Министерство внутренних дел отвечает за эту инициативу.

Два центра, построенные в Албании в рамках двустороннего соглашения в городах Шенджин и Гядер, окончательно заработали в пятницу, 11 октября.

Сначала искателей убежища будут отвозить в Шенджин, где будут устанавливать их личности и рассмотрят заявления об убежище. Далее их будут размещать в центре в Гядере, который состоит из двух секций: одна – для тех, кто ждет рассмотрения заявления, вторая – для тех, кого должны депортировать на родину. Всего он должен принимать 3 тысячи человек.

Итальянский министр внутренних дел Маттео Пьянтедози заявил, что первые мигранты прибудут в два центра уже на этой неделе.

Албания имеет соглашение с Италией о приеме беженцев в специальные центры содержания, которые построила Италия, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию. Оно уже привлекло внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.

Соглашение было обжаловано в Конституционном суде Албании депутатами оппозиционной Демократической партии, которые утверждали, что оно нарушает конституцию, передавая территорию и государственную власть другой стране. Но КС отклонил жалобы. Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на аутсорсинг.