ЗМІ: ФРН заблокувала продаж зброї Ізраїлю через побоювання щодо атак на цивільних

Керівництво Німеччини заблокувало продаж нових партій зброї Ізраїлю, висловивши застереження щодо їхнього можливого використання проти цивільного населення.

Про це від джерел стало відомо виданням Politico та Bild, передає "Європейська правда".

Рішення про експорт озброєнь у Німеччині ухвалює Федеральна рада безпеки, що складається з високопосадовців уряду.

За інформацією Bild, віцеканцлер ФРН Роберт Габек і міністерка закордонних справ Анналена Бербок утрималися під час схвалення експорту зброї до Ізраїлю, вимагаючи від нього запевнень, що той не буде застосовувати німецьку зброю для атак проти цивільних.

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"Поставки зброї до Ізраїлю – це дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Причиною вимоги такого зобов'язання є те, що в іншому випадку німецький адміністративний суд може покласти цьому край", – цитує Politico поінформоване джерело.

Воно нагадало, що проти уряду Німеччини вже подали кілька позовів з вимогою зупинити експорт зброї до Ізраїлю, де стверджувалось, що він порушує закон, згідно з яким така зброя не може буде використана для нанесення ударів по цивільних цілях.

"Ця небезпека є виправданою і має бути усунена", – сказав співрозмовник Politico.

За офіційними даними, з початку року й до 21 серпня Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 14,5 мільйона євро. При цьому лише 2% з них були "бойовою зброєю", а решта – нелетальним військовим обладнанням, наприклад шоломами, захисними жилетами й засобами зв'язку.

Для порівняння: у 2023-му Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 326,5 мільйона євро.

Водночас минулого тижня німецький канцлер Олаф Шольц заявляв, що уряд ухвалив рішення, які забезпечать подальші поставки зброї Ізраїлю "в найближчому майбутньому".