СМИ: ФРГ заблокировала продажу оружия Израилю из-за опасений по поводу атак на гражданских
Руководство Германии заблокировало продажу новых партий оружия Израилю, выразив предостережения относительно их возможного использования против гражданского населения.
Об этом от источников стало известно изданиям Politico и Bild, передает "Европейская правда".
Решение об экспорте вооружений в Германии принимает Федеральный совет безопасности, состоящий из высокопоставленных чиновников правительства.
По информации Bild, вице-канцлер ФРГ Роберт Габек и министр иностранных дел Анналена Бербок воздержались при одобрении экспорта оружия в Израиль, требуя от него заверений, что тот не будет применять немецкое оружие для атак против гражданских.
"Поставки оружия в Израиль – это соблюдение норм международного гуманитарного права. Причиной требования такого обязательства является то, что в противном случае немецкий административный суд может положить этому конец", – цитирует Politico информированный источник.
Он напомнил, что против правительства Германии уже подали несколько исков с требованием остановить экспорт оружия в Израиль, где утверждалось, что он нарушает закон, согласно которому такое оружие не может быть использовано для нанесения ударов по гражданским целям.
"Эта опасность является оправданной и должна быть устранена", – сказал собеседник Politico.
По официальным данным, с начала года и до 21 августа Германия одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 14,5 миллиона евро. При этом лишь 2% из них были "боевым оружием", а остальные – нелетальным военным оборудованием, например шлемами, защитными жилетами и средствами связи.
Для сравнения: в 2023-м Германия одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 326,5 миллиона евро.
В то же время на прошлой неделе немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что правительство приняло решения, которые обеспечат дальнейшие поставки оружия Израилю "в ближайшем будущем".