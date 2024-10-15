Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що ситуації у Грузії гірша, ніж у Молдові, напередодні ключових виборів в обидвох країнах.

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, пише "Європейська правда".

Боррель відзначив, що міністри обговорили ситуацію в Молдові та ситуацію в Грузії. Обидві країни проведуть важливі голосування у наступні тижні. В Грузії пройдуть парламентські вибори, а в Молдові – президентські і референдум щодо вступу в ЄС.

За словами Борреля, Росія не шкодує зусиль для підриву виборчого процесу у Молдові, тоді як "у Грузії картина похмуріша".

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"Нещодавні дії, заяви та передвиборчі обіцянки керівної партії віддаляють країну від європейського шляху і сигналізують про перехід до авторитаризму. Саме тому процес вступу до Європейського Союзу де-факто зупинений", – зазначив Боррель.

Він додав, що парламентські вибори стануть вирішальним випробуванням для демократії в Грузії та її шляху до Європейського Союзу.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу, за даними джерел, збираються заявити Грузії напередодні парламентських виборів, що її уряд ставить під загрозу шлях країни до ЄС. Такий пасаж міститься у проєкті висновків саміту ЄС у Брюсселі 17-18 жовтня.

27 червня лідери країн та урядів ЄС вже заявляли про де-факто призупинення процесу вступу Грузії через ухвалення "російського закону" – так званого закону про "іноагентів".

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