Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что ситуации в Грузии хуже, чем в Молдове, накануне ключевых выборов в обеих странах.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник, пишет "Европейская правда".

Боррель отметил, что министры обсудили ситуацию в Молдове и ситуацию в Грузии. Обе страны проведут важные голосования в последующие недели. В Грузии пройдут парламентские выборы, а в Молдове – президентские и референдум по вступлению в ЕС.

По словам Борреля, Россия не жалеет усилий для подрыва избирательного процесса в Молдове, тогда как "в Грузии картина мрачнее".

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"Недавние действия, заявления и предвыборные обещания правящей партии отдаляют страну от европейского пути и сигнализируют о переходе к авторитаризму. Именно поэтому процесс вступления в Европейский Союз де-факто остановлен", – отметил Боррель.

Он добавил, что парламентские выборы станут решающим испытанием для демократии в Грузии и ее пути в Европейский Союз.

Напомним, лидеры Европейского Союза, по данным источников, собираются заявить Грузии накануне парламентских выборов, что ее правительство ставит под угрозу путь страны в ЕС. Такой пассаж содержится в проекте выводов саммита ЕС в Брюсселе 17-18 октября.

27 июня лидеры стран и правительств ЕС уже заявляли о де-факто приостановлении процесса вступления Грузии из-за принятия "российского закона" – так называемого закона об "иноагентах".

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