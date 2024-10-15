Литва створить два нові батальйони гусеничних БМП

Литва вирішила створити два нові батальйони гусеничних бойових машин піхоти.

Про це заявив у вівторок міністр оборони Лаурінас Кащюнас, його цитує LRT, пише "Європейська правда".

За словами міністра, ці батальйони будуть взаємодіяти з танковим батальйоном, який зараз формується в Литві. "Два батальйони – це близько 100 одиниць техніки", – сказав він.

Конкретна платформа буде уточнена найближчим часом, протягом наступних двох-трьох тижнів.

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Кащюнас очікує, що це питання буде обговорюватися на засіданні Державної ради оборони під головуванням президента. "Ми вийдемо з пропозицією", – додав міністр.

У вівторок Міністерство оборони повідомило, що минулого тижня Організація зі спільного співробітництва в галузі озброєнь підписала від імені Литви контракт з німецьким консорціумом ARTEC на закупівлю додаткових 27 БМП Vilkas для литовських військових.

За словами міністерства, машини на платформі Boxer є важливими для завершення першого етапу процесу закупівлі БМП.

"Ми робимо одну закупівлю, яка завершує цей етап… і потім ми перейдемо до другого етапу, де ми створимо два батальйони гусеничних БМП", – сказав Кащюнас журналістам.

На додаткові закупівлі Vilkas планується виділити до 370 мільйонів євро. Ця сума покриє не лише самі БМП, але й запасні частини, обладнання для ремонту і технічного обслуговування, навчальні курси тощо. Поставка цих БМП запланована на 2027-2029 роки.

Збройні сили Литви вже отримали 89 раніше придбаних БМП і повністю укомплектували машинами батальйон механізованої піхоти імені Великого князя Альгірдаса і батальйон імені Великої княгині Біруте Улан, які активно використовуються під час навчань.

На початку жовтня стало відомо, що Литва придбає додаткові системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS за 234 млн євро.