Литва создаст два новых батальона гусеничных БМП

Литва решила создать два новых батальона гусеничных боевых машин пехоты.

Об этом заявил во вторник министр обороны Лауринас Кащюнас, его цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По словам министра, эти батальоны будут взаимодействовать с танковым батальоном, который сейчас формируется в Литве. "Два батальона – это около 100 единиц техники", – сказал он.

Конкретная платформа будет уточнена в ближайшее время, в течение следующих двух-трех недель.

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Кащюнас ожидает, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании Государственного совета обороны под председательством президента. "Мы выйдем с предложением", – добавил министр.

Во вторник Министерство обороны сообщило, что на прошлой неделе Организация по совместному сотрудничеству в области вооружений подписала от имени Литвы контракт с немецким консорциумом ARTEC на закупку дополнительных 27 БМП Vilkas для литовских военных.

По словам министерства, машины на платформе Boxer важны для завершения первого этапа процесса закупки БМП.

"Мы делаем одну закупку, которая завершает этот этап... и затем мы перейдем ко второму этапу, где мы создадим два батальона гусеничных БМП", – сказал Кащюнас журналистам.

На дополнительные закупки Vilkas планируется выделить до 370 млн евро. Эта сумма покроет не только сами БМП, но и запчасти, оборудование для ремонта и технического обслуживания, учебные курсы и тому подобное. Поставка этих БМП запланирована на 2027-2029 годы.

Вооруженные силы Литвы уже получили 89 ранее приобретенных БМП и полностью укомплектовали машинами батальон механизированной пехоты имени Великого князя Альгирдаса и батальон имени Великой княгини Бируте Улан, которые активно используются во время учений.

В начале октября стало известно, что Литва приобретет дополнительные системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS за 234 млн евро.