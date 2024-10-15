Литва купує додаткову партію БМП Vilkas за 370 млн євро

Міжнародна організація із закупівель озброєнь OCCAR від імені Литви підписала контракт із німецьким консорціумом ARTEC на закупівлю для литовської армії додатково 27 бойових машин піхоти Boxer-Vilkas, які важливі для реалізації першого етапу закупівлі бойових машин піхоти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Нові Vilkas, призначені для піхотної бригади Geležinis Vilkas, не тільки дадуть змогу якісніше виконувати поставлені завдання, а й розширять можливості підготовки водіїв бойових машин, управління і розмінування", – цитують міністра національної оборони Лаурінаса Кащюнаса у повідомленні міністерства.

На додаткові закупівлі БМП Vilkas планується виділити до 370 млн євро. До цієї суми увійдуть не тільки БМП, а й допоміжні логістичні засоби – запасні частини, обладнання для ремонту та обслуговування, курси з підготовки до використання та багато іншого.

Реклама:

Постачання цих БМП заплановано на період 2027-2029 років, повідомили в Міноборони.

За даними відомства, литовській армії вже передано 89 раніше закуплених бойових машин піхоти, вони стоять на озброєнні бригади Geležinis Vilkas.

Як повідомили в Міноборони, БМП Vilkas виробляються німецьким консорціумом ARTEC.

Машини, розроблені за вимогами литовської армії, оснащені гарматними вежами ізраїльського виробництва, вони озброєні 30-мм гарматами МК-44С американського виробника і протитанковими ракетами ізраїльського виробництва Spike LR. У них також інтегровано інше спеціалізоване обладнання та електронні системи, йдеться в повідомленні.

На початку жовтня стало відомо, що Литва придбає додаткові системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS за 234 млн євро.

Перед цим про замовлення Литвою системи NASAMS повідомляли також наприкінці 2023 року, вона має надійти на озброєння у 2026 році.