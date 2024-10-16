Біля берегів Греції загинули четверо мігрантів, берегова охорона врятувала 27 людей

Греція виявила тіла чотирьох загиблих мігрантів після того, як їхній човен затонув біля острова Кос у східній частині Егейського моря.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані берегової охорони, передає "Європейська правда".

Як розповіли у береговій охороні, правоохоронцям також вдалося врятувати 27 людей.

Наразі три кораблі берегової охорони і комерційне судно шукають інших людей у цьому районі.

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В іншому інциденті, що стався зранку в середу, 16 жовтня, вантажне судно врятувало 96 мігрантів, коли їхній човен затонув біля острова Гавдос, недалеко від острова Крит у Середземному морі.

За даними берегової охорони, наразі також тривають пошуки зниклих людей.

Грецькі рятувальники час від часу повідомляють про порятунок шукачів притулку, які намагаються дістатися країни на малих човнах.

21 серпня повідомлялося, що грецька берегова охорона за добу врятувала майже 150 мігрантів, які намагалися дістатися країни через море на невеликих човнах.

27 вересня грецька берегова охорона знайшла тіло жінки і врятувала 15 мігрантів з моря після того, як їхній човен перекинувся біля острова Кос у східній частині Егейського моря.