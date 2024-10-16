У берегов Греции погибли четверо мигрантов, береговая охрана спасла 27 человек

Греция обнаружила тела четырех погибших мигрантов, после того как их лодка затонула возле острова Кос в восточной части Эгейского моря.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные береговой охраны, передает "Европейская правда".

Как рассказали в береговой охране, правоохранителям также удалось спасти 27 человек.

Сейчас три корабля береговой охраны и коммерческое судно ищут других людей в этом районе.

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В другом инциденте, произошедшем утром в среду, 16 октября, грузовое судно спасло 96 мигрантов, после того как их лодка затонула возле острова Гавдос, недалеко от острова Крит в Средиземном море.

По данным береговой охраны, сейчас также продолжаются поиски пропавших людей.

Греческие спасатели время от времени сообщают о спасении искателей убежища, которые пытаются добраться до страны на малых лодках.

21 августа сообщалось, что греческая береговая охрана за сутки спасла почти 150 мигрантов, которые пытались добраться до страны через море на небольших лодках.

27 сентября греческая береговая охрана нашла тело женщины и спасла 15 мигрантов из моря, когда их лодка перевернулась возле острова Кос в восточной части Эгейского моря.