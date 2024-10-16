У передмісті Стокгольма стався вибух на вході до будинку, підозрюваний виявився підлітком

Ввечері 15 жовтня у південному передмісті Стокгольма стався сильний вибух біля входу до будинку, затриманий підозрюваний – неповнолітній хлопець.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Інцидент стався близько 21:00 у вівторок у приміському районі Губбенген, що на півдні агломерації Стокгольма. Вибух пошкодив вхід до багатоквартирного житлового будинку, але з людей ніхто не постраждав. Мешканці розповідають, що вибух був дуже гучним.

Одразу після повідомлень про вибух поліція розпорядилася закрити найближчі станції метро. Через 40 хвилин, коли переконались, що ніякої загрози немає, посадку і висадку пасажирів на них відновили.

Реклама:

Вранці у середу оголосили про затримання одного підозрюваного – хлопця раннього підліткового віку.

Зазначають, що у грудні 2022 року у цьому ж будинку двічі сталася стрілянина.

Минулого тижня повідомляли про стрілянину в ізраїльській оборонній компанії Elbit Systems у шведському Гетеборзі, підозрюваним також виявився неповнолітній.

Варто зазначити також, що Швеція і сусідні країни переживають сплеск злочинності за участі неповнолітніх. В останні місця неодноразово повідомлялося про вибухи і перестрілки, фігурантами цих справ часто були дуже молоді люди.

А наприкінці літа Швеція, Норвегія і Данія домовились поглибити співпрацю для боротьби зі злочинністю на тлі сплеску залучення неповнолітніх до діяльності шведських банд.

Данія також посилила перевірки на кордоні зі Швецією.