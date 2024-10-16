В пригороде Стокгольма произошел взрыв у входа в дом, подозреваемый оказался подростком

Вечером 15 октября в южном пригороде Стокгольма произошел сильный взрыв у входа в дом, задержан подозреваемый – несовершеннолетний.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Инцидент произошел около 21:00 во вторник в пригородном районе Губбенген, что на юге агломерации Стокгольма. Взрыв повредил вход в многоквартирный жилой дом, но из людей никто не пострадал. Жители рассказывают, что взрыв был очень громким.

Сразу после сообщений о взрыве полиция распорядилась закрыть ближайшие станции метро. Через 40 минут, когда убедились, что никакой угрозы нет, посадку и высадку пассажиров на них возобновили.

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Утром в среду объявили о задержании одного подозреваемого – парня раннего подросткового возраста.

Отмечается, что в декабре 2022 года в этом же доме дважды произошла стрельба.

На прошлой неделе сообщалось о стрельбе в израильской оборонной компании Elbit Systems в шведском Гетеборге, подозреваемым также оказался несовершеннолетний.

Стоит отметить также, что Швеция и соседние страны переживают всплеск преступности с участием несовершеннолетних. В последние места неоднократно сообщалось о взрывах и перестрелках, фигурантами этих дел часто были очень молодые люди.

А в конце лета Швеция, Норвегия и Дания договорились углубить сотрудничество для борьбы с преступностью на фоне всплеска привлечения несовершеннолетних к деятельности шведских банд.

Дания также усилила проверки на границе со Швецией.