У Швеції затримали підлітка у зв'язку зі стріляниною в ізраїльській оборонній фірмі

В ізраїльській оборонній компанії Elbit Systems в районі Каллебек в шведському Гетеборзі сталася стрілянина.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал SVT.

На місці події проводиться масштабна поліцейська операція, і, за повідомленням поліції, заарештовано молоду людину. За інформацією SVT, цій людині ще не виповнилося 15 років.

Поліція розслідує інцидент як замах на вбивство і злочин із застосуванням зброї при обтяжуючих обставинах.

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Поліція перебуває на місці події в Elbit Systems після стрілянини. Компанія є дочірнім підприємством ізраїльської збройової компанії Elbit Systems.

"Вранці надійшов сигнал тривоги про стрілянину на ізраїльському об'єкті в Каллебеку. Ми виїхали з кількома патрулями і гелікоптерами. Пошуки все ще тривають", – каже речник поліції Фредрік Свєдемір.

Минулого літа на вході до компанії було закладено вибуховий пристрій. Тоді національна служба вибухотехнічного захисту змогла знешкодити об'єкт.

"Наразі триває кампанія, спрямована проти компанії. Це частина своєрідного вираження невдоволення, коли ви виступаєте проти війни, яку веде Ізраїль. Ми не знаємо, чи є сьогоднішня подія результатом такої ситуації, чи йдеться про те, що Іран фактично підбурює події, спрямовані проти ізраїльських компаній", – зазначає SVT.

Варто зазначити також, що Швеція і сусідні країни переживають сплеск злочинності за участі неповнолітніх. В останні місця неодноразово повідомлялося про вибухи і перестрілки, фігурантами цих справ часто були дуже молоді люди.

А наприкінці літа Швеція, Норвегія і Данія домовились поглибити співпрацю для боротьби зі злочинністю на тлі сплеску залучення неповнолітніх до діяльності шведських банд.

Данія також посилила перевірки на кордоні зі Швецією.