Зеленський розкрив деталі другого пункту "плану перемоги" щодо оборони

Президент України Володимир Зеленський розкрив складові другого пункту свого "плану перемоги" щодо оборони України; серед іншого, йдеться про перенесення бойових дій на територію Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму виступі у Верховній Раді 16 жовтня.

Зеленський пояснив, що прагне створити ситуацію, щоб Україна могла захищати свої позиції на полі бою й водночас повертати війну на територію Росії та робити її помітною для пересічних росіян – "щоб росіяни справді відчували, що таке війна, і попри російську пропаганду починали розвертати ненависть у бік Кремля".

"Ми не наївні. Україна не вірить і не повірить, що більшість росіян усвідомить глибину морального падіння Росії. Але вони мають відчути падіння російської армії. І це буде програшем їхньої ідеології війни", – заявив президент.

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Він продовжив, що є конкретний перелік зброї, яка дозволить це забезпечити, а Курська операція вже засвідчила, що Росія "не має достатньо сили, щоб триматись, коли ми тиснемо справді міцно".

Конкретними складовими цього пункту Зеленський назвав:

– успішне продовження операцій Сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі;

– незворотне посилення позицій Сил оборони та безпеки України та знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території України;

– допомогу партнерів у комплектуванні бригад резерву для ЗСУ;

– посилення ППО до рівня, що буде достатнім для захисту українських міст і сіл, та спільні захисні операції з сусідами України для збиття російських ракет і дронів у межах доступу повітряного щита партнерів;

– розширення операцій із застосуванням наших українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їх виробництва в Україні;

– зняття партнерами України обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України та на території РФ по обʼєктах воєнної інфраструктури і надання Україні таких засобів ураження;

– надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідки.

Першим пунктом плану Зеленський назвав невідкладне запрошення України до НАТО, що позначило б стратегічну поразку Росії.

Третій пункт передбачає розміщення в Україні стратегічного неядерного пакета стримування РФ та супроводжується додатком, зміст якого залишать у таємниці.