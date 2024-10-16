Зеленский раскрыл детали второго пункта "плана победы" по обороне

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл составляющие второго пункта своего "плана победы", посвященного обороне Украины; среди прочего, речь идет о переносе боевых действий на территорию России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем выступлении в Верховной Раде 16 октября.

Зеленский пояснил, что стремится создать ситуацию, чтобы Украина могла защищать свои позиции на поле боя и одновременно возвращать войну на территорию России и делать ее заметной для рядовых россиян – "чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и несмотря на российскую пропаганду начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля".

"Мы не наивны. Украина не верит и не поверит, что большинство россиян осознает глубину морального падения России. Но они должны почувствовать падение российской армии. И это будет проигрышем их идеологии войны", – заявил президент.

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Он продолжил, что есть конкретный перечень оружия, которое позволит это обеспечить, а Курская операция уже показала, что у России "нет достаточно силы, чтобы держаться, когда мы давим действительно крепко".

Конкретными составляющими этого пункта Зеленский назвал:

– успешное продолжение операций Сил обороны и безопасности Украины в определенных районах вражеской территории, чтобы не допустить буферных зон на нашей земле;

– необратимое усиление позиций Сил обороны и безопасности Украины и уничтожение наступательного потенциала России на оккупированной территории Украины;

– помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для ВСУ;

– усиление ПВО до уровня, достаточного для защиты украинских городов и сел, и совместные защитные операции с соседями Украины для сбивания российских ракет и дронов в пределах доступа воздушного щита партнеров;

– расширение операций с применением украинских ракет и дронов, а также инвестиции в расширение их производства в Украине;

– снятие партнерами Украины ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной Россией территории Украины и на территории РФ по объектам военной инфраструктуры и предоставление Украине таких средств поражения;

– предоставление Украине в реальном времени спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведки.

Первым пунктом плана Зеленский назвал безотлагательное приглашение Украины в НАТО, что обозначило бы стратегическое поражение России.

Третий пункт предусматривает размещение в Украине стратегического неядерного пакета сдерживания РФ и сопровождается приложением, содержание которого оставят в тайне.