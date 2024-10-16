Генсек партії Шольца закликав до переговорів про припинення війни 

Новий генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш закликав до переговорів для припинення війни в Україні.

Про це він сказав ввечері в ефірі телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда".

Мірш давав відповідь на запитання, чи Україна повинна виграти війну, а не просто не програти її. Політик зазначив, що не вважає правильним оперувати категоріями "хто має виграти", а "хто має програти".

"Я вважаю, що нам терміново потрібні можливості говорити один з одним. Категорія, що хтось повинен програти, не є доцільною", – зазначив Мірш.

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Таким чином він розійшовся в думках з деякими партнерами по коаліції від партії вільних демократів та "Зелених", але також і зі своєї власної партії. Зокрема, речник з питань зовнішньої політики парламентської фракції СДПН Нільс Шмід у лютому 2024 року зазначав, що правитель РФ Владімір Путін і його режим повинні програти війну, а Росія не повинна вийти з війни сильнішою.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу знову наголосив на своїй готовності провести переговори з лідером Росії Владіміром Путіним про справедливий мир в Україні.

Раніше преса повідомляла, що канцлер Німеччини розглядав можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.

У Кремлі заявили, що Путін готовий розмовляти з Шольцом, але Кремль поки не отримував пропозицій від Берліна.