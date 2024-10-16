Генсек партии Шольца призвал к переговорам о прекращении войны

Новый генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш призвал к переговорам для прекращения войны в Украине.

Об этом он сказал вечером в эфире телеканала ARD, сообщает "Европейская правда".

Мирш отвечал на вопрос, должна ли Украина выиграть войну, а не просто не проиграть ее. Политик отметил, что не считает правильным оперировать категориями "кто должен выиграть", а "кто должен проиграть".

"Я считаю, что нам срочно нужны возможности говорить друг с другом. Категория, что кто-то должен проиграть, не является целесообразной", – отметил Мирш.

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Таким образом он разошелся во мнениях с некоторыми партнерами по коалиции от партии свободных демократов и "Зеленых", но также и из своей собственной партии. В частности, спикер по вопросам внешней политики парламентской фракции СДПГ Нильс Шмид в феврале 2024 года отмечал, что правитель РФ Владимир Путин и его режим должны проиграть войну, а Россия не должна выйти из войны сильнее.

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду вновь подчеркнул свою готовность провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине.

Ранее пресса сообщала, что канцлер Германии рассматривал возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.

В Кремле заявили, что Путин готов разговаривать с Шольцем, но Кремль пока не получал предложений от Берлина.