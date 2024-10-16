ЗМІ: Росія могла закласти у літак пристрій, через який горів склад у Британії

Британська контртерористична поліція перевіряє причетність Росії до пожежі на складі логістичної компанії DHL у Бірмінгемі через закладання пристрою в один із вантажів, який перевозився літаком.

Про це стало відомо газеті The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент на бірмінгемському складі DHL, про який раніше не повідомлялось, стався 22 липня. У результаті пожежі, що виникла через запалювальний пристрій в одній із посилок, ніхто не постраждав.

За даними розслідування, як пише The Guardian, посилка прибула на склад повітряним шляхом, хоча невідомо, у вантажному чи пасажирському літаку або куди саме вона прямувала.

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У зв'язку з пожежею в Бірмінгемі наразі нікого не арештували, розслідування триває.

"Поліцейські підтримують зв'язок з іншими європейськими правоохоронними органами, щоб з'ясувати, чи пов'язаний цей випадок з іншими подібними інцидентами по всій Європі", – сказав представник поліції Британії в коментарі The Guardian.

Британські слідчі підозрюють, що інцидент у Бірмінгемі є частиною ширшої кампанії, яку російські шпигуни здійснюють по всій Європі.

Раніше цього тижня голова внутрішньої розвідувальної служби Німеччини Томас Хальденванг розповів про випадок, коли посилка загорілась у логістичному центрі DHL у Лейпцигу, і лише завдяки збігу обставин пожежа не почалась на борту літака, який перевозив посилку.

ЗМІ раніше повідомляли, що посилка з запальним пристроєм, яка спалахнула в Німеччині, була відправлена з Литви і там уже ведуть розслідування.