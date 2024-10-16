СМИ: Россия могла заложить в самолет устройство, из-за которого горел склад в Британии

Британская контртеррористическая полиция проверяет причастность России к пожару на складе логистической компании DHL в Бирмингеме из-за закладки устройства в один из грузов, который перевозился самолетом.

Об этом стало известно газете The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Инцидент на бирмингемском складе DHL, о котором ранее не сообщалось, произошел 22 июля. В результате пожара, возникшего из-за зажигательного устройства в одной из посылок, никто не пострадал.

По данным расследования, как пишет The Guardian, посылка прибыла на склад воздушным путем, хотя неизвестно, в грузовом или пассажирском самолете или куда именно она направлялась.

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В связи с пожаром в Бирмингеме пока никого не арестовали, расследование продолжается.

"Полицейские поддерживают связь с другими европейскими правоохранительными органами, чтобы выяснить, связан ли этот случай с другими подобными инцидентами по всей Европе", – сказал представитель полиции Британии в комментарии The Guardian.

Британские следователи подозревают, что инцидент в Бирмингеме является частью более широкой кампании, которую российские шпионы осуществляют по всей Европе.

Ранее на этой неделе глава внутренней разведывательной службы Германии Томас Хальденванг рассказал о случае, когда посылка загорелась в логистическом центре DHL в Лейпциге, и только благодаря стечению обстоятельств пожар не начался на борту самолета, который перевозил посылку.

СМИ ранее сообщали, что посылка с зажигательным устройством, которая вспыхнула в Германии, была отправлена из Литвы и там уже ведут расследование.