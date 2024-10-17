Американські бомбардувальники завдали ударів по складах зброї хуситів у Ємені

Військові сили США, включно з бомбардувальниками B-2, вдарили по складах зброї, які пов'язані з бойовиками-хуситами в Ємені.

Про це повідомило Міністерство оборони США, передає "Європейська правда".

Як зазначило американське Міноборони, ця операція спрямована на зменшення атак підтримуваного Іраном угруповання, що завдало шкоди комерційному судноплавству в Червоному морі.

Літаки вразили кілька цілей, але інформація про операцію поки що не розголошується.

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Як відомо, з листопада 2023 року підтримувані Іраном бойовики-хусити почали атакувати торгові судна довкола Аравійського півострова, наполягаючи, що їхньою ціллю є "судна, пов’язані з Ізраїлем". Ці атаки поставили під загрозу найкоротший морський шлях з Азії до Європи і відповідні ланцюжки постачання.

У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

На початку вересня від обстрілів хуситів постраждали два судна, у тому числі саудівське MV Amjad з близько 2 млн барелів нафти.

4 жовтня американські та британські військові завдали ударів по більш ніж десятку об'єктів бойовиків хуситів у Ємені.

Також на початку жовтня журналісти Wall Street Journal повідомляли про те, що росіянин Віктор Бут, відомий як "торговець смертю", якого у 2022 році обміняли з американської в’язниці до Росії, став посередником у переговорах щодо продажу зброї єменським хуситам.