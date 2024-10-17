Американские бомбардировщики нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене

Военные силы США, включая бомбардировщики B-2, ударили по складам оружия, которые связаны с боевиками-хуситами в Йемене.

Об этом сообщило Министерство обороны США, передает "Европейская правда".

Как отметило американское Минобороны, эта операция направлена на уменьшение атак поддерживаемой Ираном группировки, которые нанесли ущерб коммерческому судоходству в Красном море.

Самолеты поразили несколько целей, но информация об операции пока не разглашается.

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Как известно, с ноября 2023 года поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали атаковать торговые суда вокруг Аравийского полуострова, настаивая, что их целью являются "суда, связанные с Израилем". Эти атаки поставили под угрозу кратчайший морской путь из Азии в Европу и соответствующие цепочки поставок.

В ответ США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов. С января там начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

В начале сентября от обстрелов хуситов пострадали два судна, в том числе саудовское MV Amjad с около 2 млн баррелей нефти.

4 октября американские и британские военные нанесли удары по более чем десятку объектов боевиков хуситов в Йемене.

Также в начале октября журналисты Wall Street Journal сообщали о том, что россиянин Виктор Бут, известный как "торговец смертью", которого в 2022 году обменяли из американской тюрьмы в Россию, стал посредником в переговорах о продаже оружия йеменским хуситам.