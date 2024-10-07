WSJ: Російський "торговець смертю" після обміну з в’язниці США продає зброю хуситам

Росіянин Віктор Бут, відомий як "торговець смертю", якого у 2022 році обміняли з американської в’язниці до Росії, став посередником у переговорах щодо продажу зброї єменським хуситам.

Про це повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на офіційного представника європейської безпеки та інших людей, обізнаних із цим питанням, передає "Європейська правда"

За даними співрозмовників видання, у серпні емісари хуситів вирушили до Москви і зустрілися там із Бутом, щоб домовитися про купівлю стрілецької зброї на $10 млн.

Співрозмовники журналістів стверджують, що йшлося про поставки автоматів АК-74, а також обговорювався продаж протитанкових комплексів "Корнет" і зенітної зброї.

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Поставки нібито можуть початися вже в жовтні під прикриттям продовольчих товарів. Вони будуть здійснюватись в порт Ходейда, куди Росія вже завозила зерно.

Видання стверджує, що має дані про обговорення постачання хуситам також російських протикорабельних або протиповітряних ракет, однак про них наразі не домовились.

Адміністрація президента США Джо Байдена занепокоєна тим, що Росія може надати хуситам сучасну зброю у відповідь на підтримку Вашингтоном України, але немає жодних доказів того, що ці ракети були відправлені, зазначили журналісти.

Стів Зіссу, нью-йоркський адвокат, який представляв Бута в США, відмовився говорити про те, чи зустрічався його клієнт з хуситами, та акцентував, що Бут "не займається цим бізнесом вже понад 20 років".

Фото: BBC

Як нагадали журналісти, росіянин відбував у США 25-річний тюремний термін за змову з метою продажу великої партії зброї колумбійському угрупованню ФАРК, яке в США визнали терористичною організацією.

Його затримали ще у 2008 році у Таїланді й тоді він заробив собі прізвисько "торговець смертю".

Він був відомий транспортуванням зброї та інших контрабандних товарів по всьому світу в 1990-х і 2000-х роках, а сам стверджував, що мав легальний бізнес у сфері міжнародних авіаперевезень.

Вважається, що протягом двох десятиліть Бут допомагав як бойовикам, так і урядам у низці зон конфлікту, включно з Афганістаном, Єменом та Конго.

У 2010 році Таїланд на прохання США екстрадував Бута, а через два роки суд у Нью-Йорку визнав його винним і відправив за ґрати.

Під час ув’язнення Бута неодноразово намагалися обміняти на американців, яких утримують в російських в’язницях, а в грудні 2022 року його обміняли на американську баскетболістку Брітні Ґрінер, яку засудили у Росії за незаконне зберігання наркотиків.

Фото: AFP

Журналісти розповіли, що після обміну Бут вступив до Ліберально-демократичної партії Росії, а у 2023 році він отримав мандат в Ульяновській області за партійним списком.

Як відомо, з листопада 2023 року підтримувані Іраном бойовики-хусити почали атакувати торгові судна довкола Аравійського півострова, наполягаючи, що їхньою ціллю є "судна, пов’язані з Ізраїлем". Ці атаки поставили під загрозу найкоротший морський шлях з Азії до Європи і відповідні ланцюжки постачання.

У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

На початку вересня від обстрілів хуситів постраждали два судна, у тому числі саудівське MV Amjad з близько 2 млн барелів нафти.

4 жовтня американські та британські військові завдали ударів по більш ніж десятку об'єктів бойовиків хуситів у Ємені.