ВПС Швеції та Німеччини піднімались на перехоплення російського літака над Балтією

Російський розвідувальний літак влетів у міжнародний повітряний простір над Балтійським морем, не вийшовши на зв'язок з авіадиспетчерами, на його перехоплення у повітря піднімались винищувачі німецьких і шведських ВПС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ВПС Німеччини.

Літаки ВПС Німеччини та Швеції піднялися в повітря і супроводили російський літак Іл-20М.

Alarmstart im Ostseeraum! Zur Luftraumsicherung des #NATO Bündnissgebietes stiegen nacheinander die #QRA aus Laage, Schweden und der @NATO

Mission #VAPB auf und begleiteten einen russischen Seeaufklärer IL-20M. Die Maschine flog ohne Flugplan und Kontakt zur zivilen… pic.twitter.com/iUQlrhC2nH Реклама: August 10, 2024

Літак перебував у повітряному просторі біля острова Рюген "без плану польоту або контакту з цивільною службою управління повітряним рухом".

Минулого тижня військово-повітряні сили Німеччини разом зі шведськими колегами напередодні були підняті в повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії.

Раніше повідомляли, що два стратегічні бомбардувальники В-52Н Військово-повітряних сил США прибули до Румунії і вперше здійснюватимуть польоти з території країни.

А у липні фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі над Балтійським морем.