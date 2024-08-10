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ВПС Швеції та Німеччини піднімались на перехоплення російського літака над Балтією

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Новини — Субота, 10 серпня 2024, 15:05 — Ірина Кутєлєва

Російський розвідувальний літак влетів у міжнародний повітряний простір над Балтійським морем, не вийшовши на зв'язок з авіадиспетчерами, на його перехоплення у повітря піднімались винищувачі німецьких і шведських ВПС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ВПС Німеччини.

Літаки ВПС Німеччини та Швеції піднялися в повітря і супроводили російський літак Іл-20М.

Літак перебував у повітряному просторі біля острова Рюген "без плану польоту або контакту з цивільною службою управління повітряним рухом".

Минулого тижня військово-повітряні сили Німеччини разом зі шведськими колегами напередодні були підняті в повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії.

Раніше повідомляли, що два стратегічні бомбардувальники В-52Н Військово-повітряних сил США прибули до Румунії і вперше здійснюватимуть польоти з території країни.

А у липні фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі над Балтійським морем.

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Німеччина Швеція
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