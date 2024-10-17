Германия поднимала авиацию из-за российского Ил-20 над Балтийским морем

В среду, 16 октября, Германия поднимала в небо свои истребители из-за российского самолета Ил-20.

Об этом сообщили Военно-воздушные силы Германии в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как сообщили немецкие военные, Ил-20 летел без плана полета и радиосвязи.

Российский самолет зафиксировали над международными водами Балтийского моря.

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Фото: X

После этого с немецкого аэродрома Росток-Лаази взлетели истребители Eurofighter, которые сопровождали российский Ил-20.

Летом военно-воздушные силы Германии вместе со шведскими коллегами поднимались в воздух из-за российских истребителей у границ Латвии.

В августе сообщалось, что российский разведывательный самолет влетел в международное воздушное пространство над Балтийским морем, не выйдя на связь с авиадиспетчерами, на его перехват в воздух поднимались истребители немецких и шведских ВВС.

В сентябре сообщалось, что в течение года над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии констатировано 109 случаев появления российских военных самолетов.