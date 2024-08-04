ВПС Швеції та Німеччини перехопили російські винищувачі поблизу Латвії
Новини — Неділя, 4 серпня 2024, 13:10 —
Військово-повітряні сили Німеччини разом зі шведськими колегами напередодні були підняті в повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії.
Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".
Німецькі та шведські літаки були підняті в міжнародний повітряний простір над Балтійським морем біля берегів Латвії через російські винищувачі, які спочатку не вдалось ідентифікувати.
Два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки піднімались в повітря як запобіжний захід, щоб встановити контакт з російськими пілотами, оскільки літаки прямували у напрямку Латвії.
Gemeinsam mit #Nato-Partner #Schweden stiegen heute zwei deutsche #Eurofighter der Nato-Mission #VAPB zu einem Alpha Scramble auf. Zwei russische SU-30 wurde identifiziert. Die Piloten der Su verhielten sich unkooperativ aber nicht aggressiv . #QRA Together we are strong pic.twitter.com/wAukFkelxg– Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) August 3, 2024
Російські літаки, очевидно, здійснювали політ у зв'язку з навчаннями за участю російських військових кораблів.
За словами речника ВПС Німеччини, на російських винищувачах були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити.
Крім того, план польоту літака не був повідомлений заздалегідь, як це зазвичай буває у регіоні Балтійського моря.
Раніше повідомляли, що два стратегічні бомбардувальники В-52Н Військово-повітряних сил США прибули до Румунії і вперше здійснюватимуть польоти з території країни.
А у у липні фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі над Балтійським морем.