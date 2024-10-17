Пропалестинські протестувальники в масках влаштували заворушення в університеті в Берліні

Група пропалестинських активістів у масках на короткий час захопила будівлю президії Вільного університету Берліна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У четвер вдень від 15 до 20 осіб увійшли до будівлі, влаштували безлади і розмалювали стіни пропалестинськими гаслами, повідомив представник поліції. За словами прессекретаря Вільного університету, двері в кабінети були виламані, а офісне обладнання знищене.

Коли прибули правоохоронці, протестувальники спробували втекти. Однак чотирьох осіб вдалося наздогнати і заарештувати. За словами речника, це були чоловік і три жінки. Інформація про поранення не надходила.

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Постраждалим співробітникам було надано психологічну допомогу, повідомив речник університету

Берлінський сенатор з питань науки Іна Чиборра засудила цю акцію. Зловмисники діяли з надзвичайною жорстокістю, напали на співробітників і завдали величезних збитків, а в деяких випадках знищили університетське майно.

"Ми не будемо миритися з такими діями і будемо протистояти їм з усією рішучістю – скоєні злочини повинні бути покарані", – додала Чиборра. Саме завдяки дуже швидкій і виваженій реакції адміністрації університету та поліції акція була швидко припинена.

5 жовтня пропалестинські демонстранти пройшли маршем через центр Лондона, внаслідок чого поліція міста заарештувала 17 людей.

8 жовтня у берлінському районі Нойкьольн спалахнули масові заворушення після пропалестинської демонстрації.

Також повідомлялося, що пропалестинські протестувальники напали на британські офіси німецької страхової компанії Allianz, забруднивши їх червоною фарбою на знак протесту проти зв'язків з ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems.