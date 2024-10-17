Пропалестинские протестующие в масках устроили беспорядки в университете в Берлине

Группа пропалестинских активистов в масках на короткое время захватила здание президиума Свободного университета Берлина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В четверг днем от 15 до 20 человек вошли в здание, устроили беспорядки и разрисовали стены пропалестинскими лозунгами, сообщил представитель полиции. По словам пресс-секретаря Свободного университета, двери в кабинеты были выломаны, а офисное оборудование уничтожено.

Когда прибыли правоохранители, протестующие попытались скрыться. Однако четырех человек удалось догнать и арестовать. По словам спикера, это были мужчина и три женщины. Информация о ранениях не поступала.

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Пострадавшим сотрудникам была оказана психологическая помощь, сообщил спикер университета

Берлинский сенатор по вопросам науки Ина Чиборра осудила эту акцию. Злоумышленники действовали с чрезвычайной жестокостью, напали на сотрудников и нанесли огромный ущерб, а в некоторых случаях уничтожили университетское имущество.

"Мы не будем мириться с такими действиями и будем противостоять им со всей решимостью – совершенные преступления должны быть наказаны", – добавила Чиборра. Именно благодаря очень быстрой и взвешенной реакции администрации университета и полиции акция была быстро прекращена.

5 октября пропалестинские демонстранты прошли маршем через центр Лондона, в результате чего полиция города арестовала 17 человек.

8 октября в берлинском районе Нойкельн вспыхнули массовые беспорядки после пропалестинской демонстрации.

Также сообщалось, что пропалестинские протестующие напали на британские офисы немецкой страховой компании Allianz, испачкав их красной краской в знак протеста против связей с израильской оборонной компанией Elbit Systems.