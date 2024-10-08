У Берліні сталися заворушення після пропалестинської демонстрації

У берлінському районі Нойкьольн спалахнули масові заворушення після пропалестинської демонстрації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Після того, як у понеділок ввечері на пропалестинській демонстрації в Берліні кидали пляшки в поліцейських і проводили арешти, вночі в столиці також спалахнули заворушення.

Згідно із заявою поліції, близько 50 осіб побудували барикади і підпалили шини в Нойкьольні. Чотири людини були заарештовані.

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За даними берлінської поліції, загалом під час заворушень було перевірено 84 особи.

Крім того, за словами представника поліції, служби екстреної допомоги в районі Нойкьольн-Везеркіз були закидані піротехнічними засобами і камінням.

Поліція спочатку не могла сказати, чи були заворушення пов'язані з пропалестинською демонстрацією, що відбулася перед цим. Ситуація була швидко взята під контроль.

Перед цим на демонстрації в районі Кройцберг учасники кидали пляшки в поліцейських і скандували антиізраїльські гасла. Тут було здійснено кілька арештів.

За даними поліції, в мітингу, присвяченому першій річниці нападу на Ізраїль ісламістської терористичної організації ХАМАС, взяли участь близько 400 осіб. Шведська активістка Грета Тунберг також була присутня на демонстрації.

"У мене немає слів для опису того, як Німеччина і німецька поліція поводяться з мирними демонстрантами", – сказала Тунберг. Вона назвала дії Ізраїлю в секторі Гази геноцидом, до якого причетний німецький уряд.

Широко відома своєю кампанією за припинення антропогенної зміни клімату, Тунберг все частіше береться за палестинську справу і заявила в травні, що такі протести "повинні бути скрізь".

На початку вересня Тунберг двічі затримували на пропалестинських акціях.

Вона також протестувала проти участі ізраїльської представниці на цьогорічному Євробаченні у Мальме.