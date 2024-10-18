Орбан не підтримує "план перемоги" Зеленського, бо це не план перемоги Угорщини 

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не підтримує "план перемоги" Володимира Зеленського, оскільки він не є виграшним для Угорщини.

Про це угорський прем’єр-міністр сказав у інтерв’ю державному радіо у п'ятницю, його цитує Index, повідомляє "Європейська правда".

Орбан розповів, що шоковано слухав презентацію "плану перемоги" Володимира Зеленського, після якої постало питання, яким був план досі.

"Якщо вони зараз переходять до плану перемоги, то дотепер у них був план поразки?", – сказав Орбан.

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Він зазначив, що угорська сторона не підтримує цей план, тому що "це не план перемоги для Угорщини".

"Ми не брали участі у війні до цього часу і не будемо брати участь у ній зараз. Ви не можете виграти з цим планом", – сказав Віктор Орбан.

Він вчергове звинуватив ЄС у тому, що той діє як воююча сторона у російсько-українській війні, але Угорщина вважає, що цей конфлікт не може бути вирішений на фронті.

"Ми повинні сісти за стіл переговорів", – підкреслив угорський прем'єр-міністр.

Напередодні Орбан заявив, що викладений напередодні Володимиром Зеленським "план перемоги" викликає в нього "жах".

Орбан також вважає, що Україні треба чітко роз’яснити свою відсутність намірів стати ядерною державою на тлі численних помилкових повідомлень про це у пресі.