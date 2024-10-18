Орбан не поддерживает "план победы" Зеленского, потому что это не план победы Венгрии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не поддерживает "план победы" Владимира Зеленского, поскольку он не является выигрышным для Венгрии.

Об этом венгерский премьер-министр сказал в интервью государственному радио в пятницу, его цитирует Index, сообщает "Европейская правда".

Орбан рассказал, что шокированно слушал презентацию "плана победы" Владимира Зеленского, после которой возник вопрос, каким был план до сих пор.

"Если они сейчас переходят к плану победы, то до сих пор у них был план поражения?", – сказал Орбан.

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Он отметил, что венгерская сторона не поддерживает этот план, потому что "это не план победы для Венгрии".

"Мы не участвовали в войне до сих пор и не будем участвовать в ней сейчас. Вы не можете выиграть с этим планом", – сказал Виктор Орбан.

Он в очередной раз обвинил ЕС в том, что тот действует как воюющая сторона в российско-украинской войне, но Венгрия считает, что этот конфликт не может быть решен на фронте.

"Мы должны сесть за стол переговоров", – подчеркнул венгерский премьер-министр.

Накануне Орбан заявил, что изложенный накануне Владимиром Зеленским "план победы" вызывает у него "ужас".

Орбан также считает, что Украине надо четко разъяснить свое отсутствие намерений стать ядерной державой на фоне многочисленных ложных сообщений об этом в прессе.